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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في الزمالك.. الإصابة تبعد مصطفى شلبي عن المشاركة بالبطولة العربية

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صعوبة فرصة مصطفى شلبي في المشاركة مع الأبيض في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 28 يوليو الجاري.

وأكد المصدر، أن الإصابة التي يعاني منها اللاعب بكسر في عظمة وجه القدم سوف تتسبب بنسبة كبيرة في غيابه عن البطولة العربية، بعدما أكد الجهاز الطبي، أن فترة غياب اللاعب تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم معه أندية النصر والشباب السعوديين والاتحاد المنستيري التونسي.
وجاءت مواعيد مباريات الزمالك بالبطولة العربية كالتالي  :

الزمالك x الاتحاد المنستيري  يوم الجمعة 28 يوليو باستاد مدينة الملك فهد بالطائف

الزمالك x الشباب السعودي يوم الاثنين 31 يوليو باستاد مدينة الملك فهد بالطائف

الزمالك x النصر السعودي يوم الخميس  3 أغسطس باستاد مدينة الملك فهد بالطائف

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.


أبدى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك استياءه من الشائعات التي ترددت خلال الآونة الأخيرة فيما يخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل ارتباط الأبيض بمباريات مهمة في الفترة المقبلة.

وأكد مدير الكرة أن هناك العديد من الشائعات انتشرت حول الفريق فيما يتعلق ببعض اللاعبين  مضيفا أن الفريق في حالة تركيز شديد في ظل ارتباط الزمالك بخوض مباراة مهمة أمام المقاولون العرب غدا الثلاثاء في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وأضاف عبد الواحد السيد أن الزمالك لن يتأثر بالشائعات ولا يوجد وقت لدينا للرد عليها، والفريق يركز لإنهاء الموسم بصورة جيدة والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر، والاستعداد للبطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 28 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
 

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