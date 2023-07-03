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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل كفوري يحيى حفلا غنائيا فى قطر الأربعاء المقبل

وائل كفوري
وائل كفوري

يستعد المطرب اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائى ضخم في 5 يوليو الحالى داخل أحد المولات الشهيرة بدولة قطر.

ويصل وائل كفوري إلى قطر مساء غدا الثلاثاء استعداد للحفل، كما يقوم بعمل بروفة جنرال مع فرقته الموسيقية للاتفاق على الأغاني التى سيقدمها فى الحفل.

الحفل يقام ضمن احتفالات عيد الأضحى ويقدم فيه وائل العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديدة التى طرحها مؤخرا حالف عالحب.
 

أحدث أغنيات وائل كفوري

وطرح النجم وائل كفورى، أغنيته الجديدة بعنوان "حالف عالحب"، ويُجدد التعاون من خلالها مع الشاعر منير بوعساف والملحن والموزع بلال الزين، بعد سلسلة من التعاونات الغنائية والنجاحات بأغنيات رومانسية.

 "حالف عالحب" أغنية إيقاعية صيفية، اختار كفوري إطلاقها بمناسبة موسم الصيف، لتكون الأغنية الرئيسية فى حفلاته المفترض إقامتها فى لبنان وعدد من الدول.

وقدّمها كفوري من خلال Lyric Video عفوي وبسيط يتماشى مع أجواء الأغنية، تحت إشراف وتنفيذ شركة And Beyond. والتوزيع لشركة Digital Sound. 

حفل وائل كفوري فى باريس

ويستعد وائل كفوري لإحياء أولى حفلاته بباريس يوم 27 من شهر أكتوبر المقبل، ومن المفترض أن يتم طرح تذاكر هذا الحفل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وائل كفوري المطرب وائل كفوري احتفالات عيد الأضحي حالف عالحب

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