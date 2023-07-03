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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف البرامج التدريبية للعاملين خلال شهر يوليو

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.

وكشفت جامعة حلوان أن هناك توجها لتنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين  بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية بكل المراحل وتطوير المنظومة البحثية لرفع تصنيف الجامعة الدولي.

و من ضمن هذه الخطة اعلنت الجامعة عن   خطة الدورات التدريبية لمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بنظام الأون لاين خلال شهر يوليو ٢٠٢٣، التي تأتى انطلاقا من حرص الجامعة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس، كالآتي:

برنامج تدريبي عن فن و علم إدارة الأزمات يومي ١١ ، ١٢ يونيو ٢٠٢٣

التقويم الذاتي و التقرير علي مستوي الكليات بالجامعات. يومي ١٦، ١٧ يوليو ٢٠٢٣

تدويل مؤسسات التعليم العالي يوم ١٨، ١٩ يوليو ٢٠٢٣

تأهيل الشباب للرياضة و الابتكار يومي ٢٥، ٢٦  يوليو ٢٠٢٣

أعضاء هيئة التدريس والعاملين أعضاء هيئة التدريس الدورات التدريبية Jobs Education

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