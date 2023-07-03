عمرو مصطفى: "بشرى خير" حققت 650 ألف دولار من اليوتيوب فقط

أكد الفنان عمرو مصطفى، أنه عشنا أيام صعبة، خاصة منذ عام 2011، وما تم بعدها، مشيرا إلى أنه اخترت أن أكون متواجدا في مصر، معلقا “أنا دلوقتي كسبت وطن وكسبت تاريخ وبفرح لما بلاقي الأولاد في المدرسة بيغنوا أغنية وطنية ليا".

وقال عمرو مصطفى خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، أنه قمت بعمل أغنية “يا مصريين”، خلال فترة حكم جماعة الإخوان، وقبل إنطلاق ثورة 30 يونيو، وأعتبرها أيقونة لتشجيع المصريين على النزول بثورة 30 يونيو

وتابع الفنان عمرو مصطفى، أن أغنية “بشرة خير” عاملة 650 مليون مشاهدة، والأرباح التي حققتها من خلال اليوتيوب فقط 650 ألف دولار، وتم تنفيذ تلك الأغنية قبل إنتخابات الرئاسة".

جالي إكتئاب

أنه اتخذت قرار بعدم التنازل عن أي من الأغاني التي أقوم بها مستقبلا، معلقا “أنا جالي إكتئاب 3 شهور بعد التنازل عن أغنية بشرة خير للفنان حسين الجسمي”.