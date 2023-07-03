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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 18.5 % في هذا الوقت

روسيا
روسيا

يأتي عزم روسيا رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 18.5 في المائة العام المقبل، وفقا لمشروع قانون تم تقديمه للمناقشة العامة اليوم الاثنين .

تم تحديد الحد الأدنى للأجور في روسيا عند 16242 روبل (حوالي 182 دولارًا أمريكيًا) في الشهر. 
وضعت وزارة العمل والحماية الاجتماعية الروسية مشروع قانون لزيادة هذا المبلغ إلى 19224 روبل (215 دولارًا أمريكيًا) اعتبارًا من 1 يناير 2024 ، مما سيؤثر على أجور 4.8 مليون روسي.

تقترح الوزارة أيضًا تغيير منهجية حساب الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من عام 2025.

في الوقت الحالي، يُحسب الحد الأدنى للأجور على أنه 42 بالمائة من متوسط ​الراتب في روسيا.

يُقترح تحديد النسبة بما لا يقل عن 48 في المائة.

كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي ، يجب أن يتضاعف الحد الأدنى للأجور في روسيا بالقيمة الاسمية على الأقل بحلول عام 2030.

روسيا الحد الأدنى للأجور

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