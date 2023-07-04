أخبار السيارات |أرخص موديلات شيري في مصر.. وبأقل سعر اشتري أوتوماتيك "ياباني".. وشاهد سيارة حمو بيكا.. سعر تيجو 3 موديل 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تتنوع السيارات المقدمة بالسوق المصري بين موديلات 2023، سواء من ناحية التصميم الهيكلي، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى بلد المنشأ، ومنها الاصدارات الأوروبية والذي يقدم النسخة 301 موديل 2023، والتي تعد هي ارخص سيارة مطروحة محليًا من قبل شركة بيجو.

يعتبر مغني المهرجانات حمو بيكا ، من أكثر نجوم الفن إثارة للجدل ، لامتلاكه العديد من السيارات الفارهة والمميزة ، وظهوره باحداها كل فترة .

تعد السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023، واحدة من ارخص الإصدارات اليابانية "الأوتوماتيكية" المطروحة بالسوق المصري، على الرغم من اقترابها من حاجر النصف مليون جنيه، وتأتي هذه السيارة بتصميم من فئة السيدان، مع فئة واحدة من التجهيزات.

شهدت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، زيادة سعرية جديدة بالسوق المصري خلال الساعات الماضية، حيث ارتفعت أسعار هذه النسخة بقيمة إجمالية بلغت 10 الاف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، وعلى الرغم من ذلك تظل اريزو 5 هي أرخص سيارة تقدمها شركة شيري في مصر، حيث يبدأ سعرها الرسمي من 450 ألف جنيه.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية "مرسيدس"، العديد من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك، أو السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية، ولعل من ارخص هذه الاصدارت هي B200 موديل 2023 والتي سنبدأ بها هذا الموضوع.

تواصل السيارة شيري تيجو 3 من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2024 إلى جانب موديلات 2023، حيث شهدت كلاهما زيادة سعرية جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، تراوحت بين 10 الاف و 20 ألف جنيه.

تبحث العديد من الفتيات عن سيارة انيقة المظهر ذات لمسات خاصة، ونجمة هذا الموضوع هي النسخة "فورد برونكو" صاحبة اللون الوردي المميز، والذي يعطي انطباع اقرب للدمية "باربي" الشهيرة، والمفضلة للكثير من الفتيات.

تقدم شركة نيسان عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، مجموعة من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق السعودي، مثل فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV والكروس اوفر، ومنها النسخة باثفيندر موديل 2023.