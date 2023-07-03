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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على الحكام المرشحين لإدارة مباراة الزمالك والأهلي

صدى البلد

 

أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أنه لابد من مواصلة تدريب الحكام بشكل مستمر لتفادي الأخطاء خصوصًا في ظل عدم وجود أي تطور واضح على مستوى التحكيم المصري، الذي يواصل على نفس النهج للموسم الثاني على التوالي.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "لم نشعر بوجود فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، نسعى لإصلاح المنظومة وتطوير التحكيم فقط، ما يحدث حاليا (يغرق  أي حد) ونحتاج لعمل كثير من أجل تطوير المنظومة التحكيمية في مصر".

وأضاف: "نعيش فترة سيئة بل أسوأ من الموسم الماضي، فيتور بيريرا ليس موجود، ومشكلة كلاتنبرج كان في سفره المستمر خارج مصر، لو كان متواجدًا بصفة مستمرة كان سيكون أفضل كثيرا من الخبير البرتغالي الموجود حاليا، وهو موجود منذ 6 أشهر ولا يوجد أي جديد".

وزاد: "وجود حكم مصري في القمة المقبلة، يعتمد على قدرات الحكم الذي سيتم تعيينه لإدارة المباراة، نتمنى نجاح الحكم الذي سيتم تعيينه".

وأتم: "المرشحين الأبرز لإدارة القمة، سيكون محمد معروف ومحمود البنا ومحمود ناجي وأمين عمر، وبالنسبة لـ الفار قد يتواجد محمد عادل أو الغندور".

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