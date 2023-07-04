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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالب يخطب زميلته في حفل تخرج بآداب المنوفية.. والجامعة: ليس لنا علاقة

حفل تخرج كلية الآداب
حفل تخرج كلية الآداب جامعة المنوفية

 

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو يوضح قيام طالب بتقديم بوكيه ورد لزميلته وطلب خطبتها في حفل تخرج الفرقة الرابعة قسم الآثار المصرية والتاريخ بكلية الآداب جامعة المنوفية.

وتباينت ردود الافعال حول الواقعة حيث لقي الفيديو استحسان البعض بينما اختلف آخرون حول حدوث ذلك في حفلة التخرج.

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فيما قال الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب المنوفية، أن الحفلة تم تنظيمها خارج أسوار الجامعة وأنها غير رسمية وليس للكلية دخل في تنظيمها.

واضاف، أن حفل التخرج الرسمي يتم داخل أسوار الجامعة بينما ما يتم تنظيمه خارج الجامعة ليس للجامعة أو الكلية شأن فيه.

حفل التخرج رواد السوشيال ميديا عميد كلية الاداب كلية الآداب جامعة المنوفية

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