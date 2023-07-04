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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صاحبة فيديو الخطبة بحفل التخرج في المنوفية: كانت مفاجأة وباتفاق مع والدي

طالب يتقدم لخطبة
طالب يتقدم لخطبة فتاة في جامعة المنوفية

 

انتشر فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لشاب يخطب فتاة خلال حفل تخرج بكلية الآداب بجامعة المنوفية.

وقالت الطالبة نادية محمد أنها طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم الاثار التاريخ وتسكن في محافظة القليوبية والحفل كان لتخرجها من الكلية في أحدي القاعات بمدينة شبين الكوم.

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واضافت انها تفاجئت بحضور أحد الشباب الذي تقدم لخطبتها منذ عدة شهور ووالدها لم يقدم له الرد خيث أنه من محافظة المنوفية وهي تسكن في محافظة القليوبية، موضحة أنها تفاجئت بحضوره باتفاق مع والدها الذي وافق علي الخطبة وارادوا عمل مفاجأة لها.

وتابعت، أنها فوجئت بانتشار الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ومعرفة الكثيرين وتقديم التهنئة لها، موضحة أن والده من اتفق معه حيث أنه يكبرها بعام بكلية دار العلوم ولا تعرفه سوي أنها تقدم لها بعدما شهدها في أحد الكورسات.

وأشارت إلي أن والدها كان معها في الحفل وكان فرحا بخطبتها لتكون بداية لخطبتها رسميا من الشاب الذي تقدم لها من قبل.

فيما قال الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب المنوفية، أن الحفلة تم تنظيمها خارج أسوار الجامعة وأنها غير رسمية وليس للكلية دخل في تنظيمها.

واضاف، أن حفل التخرج الرسمي يتم داخل أسوار الجامعة بينما ما يتم تنظيمه خارج الجامعة ليس للجامعة أو الكلية شأن فيه.

طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
طالب يتقدم لخطبة فتاة بحفل تخرج
آداب المنوفية التواصل الاجتماعي الفيس بوك جامعة المنوفية حفل التخرج كلية دار العلوم كلية الاداب

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