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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنين تحت القصف| إسرائيل تشن أكبر عملية في الضفة الغربية منذ 20 عاما.. تقرير

جنين
جنين

قصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة يوم الاثنين في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما ، مما أسفر عن مقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل واشترك مئات الجنود في معارك متفرقة بالأسلحة النارية استمرت حتى المساء.

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات على مدار اليوم مع استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين من كتائب جنين المكونة من جماعات مسلحة متمركزة في مخيم اللاجئين المكتظ بالمدينة.

وقال سائق سيارة الإسعاف الفلسطيني خالد الأحمد 'ما يجري في مخيم اللاجئين حرب حقيقية'. وأضاف: 'كانت هناك ضربات من السماء تستهدف المخيم ، وفي كل مرة ندخل فيها ، كانت هناك حوالي خمس إلى سبع سيارات إسعاف ونعود مليئين بالمصابين'.

في بعض الأوقات خلال الصباح ، شوهدت ست طائرات بدون طيار على الأقل تحلق فوق المدينة والمخيم المجاور ، وهي منطقة مكتظة بالسكان تضم حوالي 14000 لاجئ في أقل من نصف كيلومتر مربع.

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كان المخيم في قلب تصعيد للعنف في جميع أنحاء الضفة الغربية ، مما أثار مخاوف متزايدة من واشنطن إلى العالم العربي ، دون فتح الطريق حتى الآن لاستئناف المفاوضات السياسية التي توقفت منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

لأكثر من عام ، أصبحت غارات الجيش في مدن مثل جنين روتينية ، في حين كانت هناك سلسلة من الهجمات القاتلة من قبل الفلسطينيين ضد الإسرائيليين وهيجان من قبل حشود المستوطنين اليهود ضد القرى الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 في جنين ، فيما قتل رجل آخر في رام الله ليل أمس برصاصة في رأسه عند نقطة تفتيش.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت مبنى كان بمثابة مركز قيادة لمقاتلي كتائب جنين بما وصفه بضربات بطائرات مسيرة 'دقيقة' باستخدام حمولات صغيرة. ووصفت العملية بأنها محاولة مكثفة لمكافحة الإرهاب تهدف إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل المسلحين عن استخدام مخيم اللاجئين كقاعدة.

وقالت بلدية جنين إن الجرافات الإسرائيلية المدرعة شقت الطرق في المخيم مع تقدم العملية لحفر عبوات ناسفة مخفية وقطع إمدادات المياه والكهرباء ، فيما وصف السكان الجنود اقتحموا الجدران للمرور من منزل إلى منزل.

'لا يوجد شيء آمن في المخيم. حفروا الطرق بالجرافات. لماذا؟ ماذا فعل المخيم؟' قال حسين زيدان (67 عاما) وهو يتعافى من جروحه في المستشفى.

وقالت وزارة الخارجية في واشنطن إنها تتابع عن كثب الوضع في جنين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، إنه من الضروري اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع وقوع خسائر في أرواح المدنيين.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن العملية ستستمر لأطول فترة ممكنة واقترح بقاء القوات لفترة طويلة. وقال 'قد يستغرق الأمر ساعات ، لكنه قد يستغرق أيامًا أيضًا. نحن نركز على أهدافنا'.

حتى 21 يونيو / حزيران ، عندما نفذ الجيش الإسرائيلي غارة بالقرب من جنين ، لم يستخدم الجيش الإسرائيلي ضربات الطائرات بدون طيار في الضفة الغربية منذ عام 2006. لكن الحجم المتزايد للعنف والضغط على القوات البرية يعني أن مثل هذه التكتيكات قد تستمر ، حسبما قال متحدث عسكري قال.

وقال متحدث للصحفيين 'نحن حقا منهكين. بسبب الحجم. ومرة أخرى ، من وجهة نظرنا ، سيقلل هذا الاحتكاك '، على حد قوله ، مضيفا أن الضربات استندت إلى' معلومات استخبارية دقيقة '.

'عش الدبابير'
وقال المتحدث إن عملية يوم الاثنين ، والتي تضم قوة وصفت بأنها 'بحجم لواء' - مما يشير إلى حوالي 1000-2000 جندي - كانت تهدف إلى المساعدة في 'كسر عقلية الملاذ الآمن في المعسكر ، الذي أصبح عشًا للدبابير'.

سلط نطاقه الواضح الضوء على أهمية مخيم جنين في أعمال العنف التي كشفت عجز السلطة الفلسطينية عن فرض سيطرتها على بلدات في الضفة الغربية ، حيث تتمتع بسلطات حكم رمزية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه علق الاتصالات مع إسرائيل ودعا إلى 'حماية دولية لشعبنا'. قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط ، تور وينيسلاند ، إنه يتحدث مع جميع الأطراف لخفض التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ويتمركز مئات المقاتلين من الجماعات المسلحة بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي وفتح في المخيم الذي أقيم قبل 70 عاما لإيواء اللاجئين في أعقاب حرب عام 1948 التي رافقت قيام دولة إسرائيل. يمتلك المقاتلون مجموعة من الأسلحة وترسانة متنامية من العبوات الناسفة.

وقال الجيش الإسرائيلي ، الذي يتهم بانتظام الجماعات المسلحة بوضع مقاتلين في مناطق مدنية ، إن القوات استولت على قاذفة صواريخ بدائية وضربت منشأة لإنتاج الأسلحة وتخزين المتفجرات مع مئات الأجهزة الجاهزة للاستخدام وكذلك أجهزة لاسلكية ومعدات أخرى.

وقالت إنها عثرت أيضا على أسلحة في مسجد تحصن فيه مقاتلون داخل قسم تحت الأرض.

ولم يتضح ما إذا كان التوغل سيؤدي إلى رد أوسع من الفصائل الفلسطينية ، مما يجذب الجماعات المسلحة في قطاع غزة ، الجيب الساحلي الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال صالح العاروري ، الذي تتهمه إسرائيل بقيادة الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية ، لتلفزيون الأقصى إن على المقاتلين في جنين محاولة أسر جنود إسرائيليين.

وقال 'مقاتلونا سينهضون من كل مكان ولن تعرف أبدا من أين سيأتي المقاتل الجديد.'

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن قواته 'تراقب عن كثب سلوك أعدائنا' وأن مؤسسة الدفاع 'جاهزة لجميع السيناريوهات'.

في أعقاب الغارة الكبرى الأخيرة في جنين في يونيو ، قتل مسلحون فلسطينيون أربعة إسرائيليين بالقرب من مستوطنة يهودية في الضفة الغربية. وأدى ذلك إلى هياج حشود من المستوطنين في القرى والبلدات الفلسطينية.

استولت إسرائيل على الضفة الغربية ، التي يعتبرها الفلسطينيون جوهر دولة مستقلة في المستقبل ، في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط. بعد عقود من الصراع ، تم تجميد محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة منذ عام 2014.

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