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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: استمرار زيزو مع الزمالك حتمي.. ويجب ضم 5 لاعبين سوبر

صدى البلد

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن إدارة القلعة البيضاء هي صاحبة الحق في حسم مصير أحمد سيد زيزو، خصوصا أن تعاقده ساريًا، وتم إبرام عقد جديد للاعب، مشيرا إلى أن اللجان المؤقتة أبرمت عقود كثيرة للاعبين وتسببت في أزمات كثيرة.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "الشروط التعاقدية الموجودة في عقود بعض اللاعبين يوجد فيها تفاوت كبير، وامتيازات مختلفة وأرقام مالية كبيرة، وزيزو مرتبط بعقد مع النادي وعلى الأقل أن يبقى في الموسم الجديد ويساند النادي، بلغة الكرة عليه أن يبقى موسم آخر في إطار خطة الزمالك لبناء فريق قوي".

وأضاف: "حزين لما يقال عن وجود أزمات داخل الزمالك، فهناك أحاديث يومية عن وجود مشكلات، مثلما تحدث البعض عن وجود مشكلة بين أحد اللاعبين بسبب "ركنة السيارة"، كان يمكن تفادي هذه الأمور".

وواصل: "الجميع يريد مساندة نادي الزمالك، ونريد من البعض التوقف عن إصدار الأخبار الخاطئة حتى تمر تلك الفترة الصعبة".

وأشار إلى أن إدارة الزمالك عليها تدعيم الفريق بالاحتياجات المطلوبة فقط، مع ضرورة التعاقد مع 5 لاعبين سوبر، مشيرا إلى أن أوسوريو يقوم بعمل فني معين، لكنه يخشى من رحيل بعض العناصر الموجودة معه في الفريق.

وأتم: "لابد لادارة الزمالك التعاقد مع صفقات سوبر من أجل اللعب أساسيا والمنافسة مع الموجودة على مركز أساسي، يجب الاختيار والتدقيق بعناية".

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