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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولة تدعم الكهرباء بأكثر من 80 مليار جنيه.. ولا توجد زيادة بالأسعار| فيديو

النائب ياسر عمر،
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد  النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه وفقا للفواتير الخاص بشهر يونيو ليس بها زيادة في أسعار الكهرباء، كما ان قطاع الكهرباء عبارة عن شركات، والقرار الذي سوف تتخذه هذه الشركات لا يعلمه، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك أي زيادة في الأسعار.
 

وأوضح  النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تحملت أكثر 80 مليار جنيه في قطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل 3 أضعاف سعر أنبوبة البوتاجاز، وتم تخصيص أكثر من 529 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، وهذا المبلغ يعد الأكبر في تاريخ الموازنة.

دعم قطاع التموين

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن  دعم قطاع التموين في العام المالي الجديد سيكون أكثر من العام الماضي ليتخطى أكثر 100 مليار جنيه، ومؤكدًا أنه لا مساس بأسعار رغيف الخبز.

الكهرباء النائب ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة أسعار الكهرباء مجلس النواب

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