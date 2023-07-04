جوتيريش: قلق إزاء تطورات الوضع في مدينة جنين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع في مدينة "جنين" شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد جوتيريش، في بيان مُقتضب أورده مركز أنباء الأمم المتحدة، ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت منذ منتصف الليلة الماضية وحتى الآن عدوانًا عسكريا على مدينة "جنين" ومُخيمها. وبدأ الهجوم بقصف جوي لمنزل في المخيم، وأعقبه قصف عدة أهداف جوًا، قبل اقتحام قوات الاحتلال للمخيم والمدينة من عدة جهات.

وأسفر عدوان الاحتلال حتى الآن عن استشهاد ثمانية فلسطينيين، وإصابة ما يزيد على 100 أخرين بجروح، من بينها 20 إصابة خطيرة.

ومن المتوقع أن يصعد الاحتلال عدوانه هذه الليلة، بعد أن استدعى تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المُخيم، في ظل تقارير عن تحصن مقاومين فلسطينيين في مسجد بداخله ومُحاصرة الاحتلال لهذا المسجد، وإجباره مئات من سكان المُخيم على المغادرة.