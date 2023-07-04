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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كانت بتزرع بصل.. هالة صدقي تكشف سر وجودها في الأرض الزراعية

هالة صدقي
هالة صدقي

كشفت الفنانة هالة صدقي سبب ظهورها في أرض زراعية الفترة الأخيرة وهي تزرع “بصل”، مشيرة إلى أنها تعمل في مزرعتها بنفسها، ولا تعتمد على أحد.


وقالت هالة صدقي خلال لقائها مع برنامج “ضيفي”، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش: فتحت مطعم عشان أحافظ على هالة صدقي، ومضطرش أشتغل حاجة مش عجباني، لأن ده مصدر رزقي الوحيد.. ده مشروع كان لازم أعمله من زمان، لأني ست (تنكة) فلازم يكون في مورد تاني.

وأضافت: أنا ببيع بصل دلوقت، زرعت في المزرعة اللي أنا فيها بصل وببيعه، والمزارعين مجوش اليومين اللي فاتوا نزلت أنا شيلت البصل، إيه المشكلة!، عمر الشغل ما كان عيب، العيب أنك تمد إيديك.

عيد ميلاد محمد رمضان

وكانت قد قدمت الفنانة هالة صدقي التهنئة للفنان محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده الـ 35، بصورة تجمعها بنمبر وان، والمخرج محمد سامي.

وكتبت هالة صدقي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لبتادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”: حبايبي أنا العين اليمن والشمال كل سنه وأنت طيب يا رمضان.

وأضافت: عقبال مليون سنة نجاح ومبروك يا سامي ودايمًا مع بعض ومن نجاح لنجاح معاك ربنا يحافظ عليكم

هالة صدقي

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