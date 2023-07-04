القيادة الفلسطينية تعلن وقف جميع الاتصالات بالجانب الإسرائيلي

أعلنت القيادة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلى، كما قررت استكمال الانضمام للمنظمات الأممية والدولية.

ودعت القيادة الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.



وقصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة في الساعات الاخيرة من مساء يوم الاثنين في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما ، ما أسفر عن مقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل واشترك مئات الجنود في معارك متفرقة بالأسلحة النارية استمرت حتى المساء.

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات على مدار اليوم مع استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين من كتائب جنين المكونة من جماعات مسلحة متمركزة في مخيم اللاجئين المكتظ بالمدينة.