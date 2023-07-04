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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بفيلادلفيا

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

نقلت صحيفة فيلادلفيا إن كوايرر عن الشرطة في فيلادلفيا بالولايات المتحدة القول إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق نار وقع ليل الاثنين في فيلادلفيا، وإنه تم احتجاز مشتبه به.

وأكد متحدث باسم إدارة شرطة فيلادلفيا لرويترز عبر البريد الإلكتروني سقوط "عدة ضحايا في إطلاق رصاص"، لكنه قال إنه ليست هناك تفاصيل أخرى حتى الآن.

وتكثر حوادث اطلاق النار في عدد من المدن بـ الولايات المتحدة الامريكية، فقبل ذلك الحادث بيوم واحد شهدت بالتيمور حادث اطلاق نار، قالت الشرطة بشأنه، إن شخصين قتلا وأصيب 28 آخرون اثر الحادث 

وأضافت أنه كان حادث إطلاق نار جماعي وقع في ساعة مبكرة من صباح الأحد في مبنى سكني بالمدينة.

وقالت إدارة شرطة المدينة إن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة بعد الحادث الذي وقع في 800 بلوك من شارع جريتنا في حي بروكلين في بالتيمور بعد منتصف الليل بقليل. 

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