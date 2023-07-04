صابر الرباعي ينعى المطرب علاء عبد الخالق

نعى الفنان صابر الرباعي، الفنان علاء عبد الخالق، الذي وافته المنية منذ ساعات.

ونشر صابر الرباعي، صورة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، للراحل علاء عبد الخالق، وعلق عليها: "رحمة الله على الفنان القدير #علاء_عبد_الخالق، وادعوا الله الصبر والسلوان، لأسرته وجميع محبيه".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل علاء عبد الخالق ؛ بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم الثلاثاء.

كما سيُدفن الفقيد في مقابر العباسية بميدان الجيش.

ومن جهتها، نعت نقابة المهن الموسيقية، الفنان علاء عبد الخالق، الذي توفي منذ ساعات.

وجاء في بيان النقابة: "ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق، لذا، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، ومجلس الإدارة، والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه، بأصدق التعازي الحارة، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".