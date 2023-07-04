عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صابر الرباعي ينعى المطرب علاء عبد الخالق

علاء عبد الخالق
علاء عبد الخالق

نعى الفنان صابر الرباعي، الفنان علاء عبد الخالق، الذي وافته المنية منذ ساعات.

ونشر صابر الرباعي، صورة،  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، للراحل علاء عبد الخالق، وعلق عليها: "رحمة الله على الفنان القدير #علاء_عبد_الخالق، وادعوا الله الصبر والسلوان، لأسرته وجميع محبيه".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل علاء عبد الخالق ؛ بمسجد  الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم الثلاثاء.

كما سيُدفن الفقيد في مقابر العباسية بميدان الجيش.

ومن جهتها، نعت نقابة المهن الموسيقية، الفنان علاء عبد الخالق، الذي توفي منذ ساعات.

وجاء في بيان النقابة: "ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق، لذا، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، ومجلس الإدارة، والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه، بأصدق التعازي الحارة، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الجنازة الجمعيه العموميه الراحل علاء عبد الخالق الشيخ زايد العباسية الفنان صابر الرباعي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

تفريغ مائي غير مسبوق.. عباس شراقي يرصد ارتباكا في تشغيل السدود الإثيوبية

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

بـ100 مليون.. سيف زاهر يفجر مفاجأة بشأن انتقال تريزيجيه وحجازي لصفوف الأهلي

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

تعرف على عمر الفنان علاء عبد الخالق عند وفاته

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

لتعزيز أمن قمة الناتو.. رئيس بولندا يأمر بنشر وحدة من القوات الخاصة في ليتوانيا

عمليات التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة الاستاتيكا 2023 إلى لجان الثانوية العامة

أخبار التكنولوجيا| هجرة جماعية لمستخدمي تويتر إلى منصات منافسة بسبب قرارات إيلون ماسك.. وتحذير من تحديث واتساب WhatsApp الجديد

أغلى 5 سيارات المانية "زيرو" بالسوق المصري .. تصل لـ 12 مليون جنيه

دعاء الرزق في العمل ..احرص عليه يوميا بعد الفجر وانتظر الخير الوفير

بينهم نجم بيراميدز.. كولر يحدد بدائل حمدي فتحي في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صمم أبجدية مناسبة لعلم الأصوات اللبناني.. ذكرى ميلاد الشاعر سعيد عقل

داري رموشك.. هل فقد الفنان علاء عبد الخالق بصره قبل وفاته؟

روضة السيدة زينب تشهد ورش ومحاضرات ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل|صور

4 عروض فنية خلال شهر يوليو على مسرح الطليعة| صور

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ