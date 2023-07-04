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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان الاستاتيكا بالملازم وورق المراجعة أمام اللجان

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة 2023

يتوافد طلاب الثانوية العامة علي لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023، لأداء امتحان مادة الاستاتيكا، وسط  إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الطلاب داخل وخارج اللجان.

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وسيطرت حالة من القلق والتوتر على وجوه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، مع بدء دخول الطلاب اللجان الامتحانية، أثناء انتظارهم على الأرصفة أمام المدارس التي تسير بها الامتحانات في محافظة الجيزة.

ورصدت عدسة “صدى البلد” مراجعة الطلاب بعض المعلومات الأساسية، قبل بدء امتحان الاستاتيكا بدقائق وتبدو ملامح الخوف والقلق واضحة على ملامح أولياء الأمر وطلاب الصف الثالث الثانوي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواصفات ورقة أسئلة امتحان الاستاتيكا، حيث أنها مقسمة إلي 18 سؤالاً اختيار من متعدد، وتم وضع لهم 26 درجة من درجات الامتحان، بالإضافة إلي سؤالين مقالين وجري وضع لهم 4 درجات ليصبح عدد درجات الامتحان ثلاثون درجة فيما بلغ عدد الأسئلة عشرون سؤلاً كاملاً.

ووجهت وزارة التربية والتعليم جميع مدارس جمهورية مصر العربية و المديريات التعليمية بضرورة توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق فقط.

ورقة الأسئلة ستقسم إلي جزء مقالي تبلغ نسبته 15%، وجزء اختيار من متعدد بنسبة 85%، والأسئلة سوف تكون واضحة ومباشرة، ولا تحمل أكثر إجابة.

وكان الدكتور رضا حجازى،  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة الطلاب، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت او الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما أكد على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على المقاعد، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).

طلاب الثانوية العامة

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طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحان مادة الاستاتيكا وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

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