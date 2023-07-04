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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الانتهاكات الإسرائيلية.. نداء عاجل من الخارجية الفلسطينية للمجتمع الدولي

فلسطين علم
فلسطين علم

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا أدانت فيه وبأشد العبارات جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية في مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية، وسط حالة من الترهيب التي فرضتها قوات الاحتلال على المخيم، مما يعيد إلى أذهاننا نكبة شعبنا.

وتعتبر الوزارة بحسب بيانها ؛  هذه الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية.

كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة التدخل الفوري لحماية السكان المدنيين من بطش الاحتلال. 

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