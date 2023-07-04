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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاءات.. نقيب المحامين يتفقد أرض نادي سوهاج الجديدة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لأرض نادي محامي سوهاج الجديدة، وذلك للوقوف على آخر التطورات تمهيداً لبدء أعمال الإنشاءات.

وشدد نقيب المحامين على ضرورة إنهاء كافة التراخيص اللازمة في أسرع وقت وإنشاء النادي على مستوى يليق بمحامي سوهاج، مؤكداً أن النادي سيتم تصميمه على أحدث مستوى، وتزويده بكافة الخدمات ليكون ثروة عقارية تنضم لممتلكات نقابة المحامين.

وعقد نقيب المحامين، اجتماعًا مع أعضاء مجلس نقابة محامي سوهاج، وذلك لمناقشة كافة مشكلات عمل المحامين، وبحث سبل حلها، كما استمع نقيب المحامين لمقترحات أعضاء المجلس الفرعي بشأن تطوير، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.

وتعد هذه الزيارة هي السادسة لنقيب المحامين لنقابات الصعيد بعد سلسلة زيارات استهلها؛ ببني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر، وذلك لتفقد أعمال تطوير وإنشاء أندية المحامين على مستوى الجمهورية، فضلاً عن رفع مستوى التواصل مع الفرعيات ومعايشة مشكلاتها عن قرب وإيجاد حلول لها.

وكان نقيب المحامين، عبد الحليم علام نجح، في إنهاء كافة إجراءات التعاقد مع جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بشأن استلام قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة خاصة بالنقابة العامة للمحامين، بمنطقة خدمات 3 منطقة النخيل، بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك لإقامة نادي اجتماعي لمحامي سوهاج.

ويولي عبدالحليم علام نقيب المحامين، أهمية كبيرة لملف تطوير أندية المحامين واستحداث المزيد منها، وذلك لدورها المهم في تنمية الروح الاجتماعية بين زملاء المهنة، وكونها متنفس للمحامين وأسرهم.

وفي السياق نفسه تتخذ النقابة العامة للمحامين، بقيادة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، خطوات سريعة نحو تجهيز نادي المحامين بجنوب سيناء تمهيدًا لافتتاحه؛ ليكون في خدمة أعضاء الجمعية العمومية.

وأصدر نقيب المحامين تعليمات للإدارة الهندسية بالنقابة العامة، بإجراء زيارة تفقدية للنادي، للوقوف على مدى جاهزيته، تمهيدًا لفرشه، وافتتاحه في أقرب وقت ممكن.

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