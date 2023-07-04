تباين آراء طلاب الثانوية العامة في المنوفية حول امتحان الاستاتيكا

تباينت آراء طالبات الثانوية العامة في محافظة المنوفية، حول امتحان مادة الاستاتيكا لطلاب الصف الثالث الثانوي القسم العلمي رياضة.

وقالت الطالبة هند اسماعيل، أن الامتحان كان صعبا وطويلا يحتاج الي أكثر من ساعتين للإجابة عليها وكانت الأسئلة غير مباشرة.

فيما أكدت دعاء احمد، أن الامتحان كان مباشرا وفي مستوي الطالب المتوسط بينما كانت هناك أسئلة في مستوي الطالب المتميز وجاءت بعض الأسئلة من امتحان الاستاتيكا 2021.

واضافت الطالبة جهاد علي، أن الامتحان كان يحتاج الي وقت اضافي خاصة أن توزيع الورق والأسئلة ياخد أكثر من ربع ساعه للبدء لحل الامتحان بينما كان يحتوي علي جزئيا صعبة تحتاج إلي تفكير للإجابة عليها.

وأوضح الطالب محمود جمال، أن الامتحان كان به أسئلة مقالبة تحتاج الي وقت للإجابة عليها ولكن الامتحان كان مباشرا وفي مستوي الطالب المتوسط.

طلاب الثانوية العامة في المنوفية

طلاب الثانوية العامة في المنوفية

طلاب الثانوية العامة في المنوفية

طلاب الثانوية العامة في المنوفية

طلاب الثانوية العامة في المنوفية

طلاب الثانوية العامة في المنوفية

طلاب الثانوية العامة في المنوفية