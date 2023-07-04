مصر للطيران: 14 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة اليوم

تواصل مصر للطيران الجسر الجوي الذى بدأته لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، حيث تسير الشركة اليوم 14 رحلة جوية بواقع 7 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة و 2 رحلة جدة - باماكو.

وتسير مصر للطيران، رحلاتها لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والأثار ووزارة الصحة وقرعة الدقهلية والتضامن والترانزيت والسياحة وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

وأعلنت مصر للطيران،عدة ارشادات للحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية:

1) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز أل سعود الدولي الصالة الشمالية .

2) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.

3) على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثمانية ساعات.