عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سر تسمية أعلى قمة في العالم لجبل إيفرست باسم المسّاح چورچ إيفرست

جورج إيفرست
جورج إيفرست

يصادف في مثل هذا اليوم ميلاد المسّاح الويلزي، الذي سمي جبل إيفرست باسمه، تيمنًا به چورچ إيڤرست في ٤ يوليو ١٧٩٠م.

كان السير (جورج إيفرست) أعظم مساح خرائط في التاريخ البريطاني، ففي عام 1823 تولى منصب المشرف على المسح في الهند، ثم حصل على منصب مساح عام للهند بعد سبع سنوات. 

حصل (إيفرست) على شرف فريد نظراً لخرائطه متناهية الدقة للهند، وهذا الشرف هو تسمية جبل إيفرست، أعلى قمة في العالم، تيمنا به.

يعود اهتمام (إيفرست) بالمسح إلى أيامه في المدرسة العسكرية في إنجلترا، حيث تفوق الشاب في تدريبه الهندسي وبدأ في جولةٍ لسبع سنوات في البنغال من 1806 إلى 1813، وفي عام 1814 انتقل إلى جزر الهند الشرقية الهولندية حيث ساعد في إكمال المسح المثلثي لجزيرة (جافا) الأندونيسية لمدة عامين، ولكنه عاد بعد ذلك إلى الهند في عام 1818 حيث قضى السنوات الـ25 القادمة في مساعدة البريطانيين لإعداد خريطة لشبه القارة بأكملها.

txt

وجهًا لوجه مع داعش.. كتاب لـ رولا الخطيب عن التنظيم الإرهابي

txt

صلاح الدين يحرر القدس.. ما لا تعرفه عن معركة حطين

وسرعان ما أصبح مساحاً عاماً للهند في عام 1830 ما سمح له بالحصول على المزيد من الموارد لمواصلة مسح البلد على مستوى أوسع.

أخذ (إيفرست) قياسات دقيقة لهذا البلد واسع المساحة الذي يتميز بتنوع مناخي كبير جعل المساحين يشقون طريقهم عبر الغابات الكثيفة والصحاري الجافة، وفي إحدى المرات مرض (إيفرست) فتوقفت عملية المسح تماما إلى أن تعافى وعاد إلى وظيفته.

لم يكن (إيفرست) مجرد مساح بل كان مخترعاً، وقام بإدخال العديد من التحسينات على معدات المسح باعتباره مهندساً، حيث عملت فرقه على إجراء قياسات دقيقة من جبال الهيمالايا على طول الطريق إلى الطرف الجنوبي من شبه القارة الهندية، وهو إنجاز مذهل بالنظر إلى أنه أجري عن طريق أخذ قياسات على الأرض دون مساعدة من أشعة الليزر عالية التقنية أو الأقمار الصناعية أو الصور الجوية، وكانت عمليات المسح تجري بواسطة أداة المزواة البدائية قبل أن يعمد (إيفرست) إلى تطوير وتحسين هذه الأجهزة.

كان (إيفرست) أيضا غاية في الدقة، فلم يترك أي منطقة حتى يتأكد من حصوله على قراءات وبيانات دقيقة عنها، فساعدت بذلك معلوماته في إعداد الخرائط الأكثر دقة للهند.

تسمية جبل إيفرست باسم چورچ إيفرست

تقاعد (إيفرست) من منصبه كعقيد في الجيش في سنة 1843، ونتيجة لعمله الشاق تمت تسمية جبل إيفرست تيمنا به في عام 1856 حين اكتشف عالم رياضياتٍ كان يعمل على مشروع ”المسح المثلثي العظيم“ في الهند يدعى (رادهاناث سيخدار) أن قمة الجبل كانت أعلى قمة في العالم في عام 1852، وأرسل النتائج التي توصل إليها إلى (أندرو سكوت) الذي خلف (إيفرست) كمسّاح عام.

بعد أربع سنوات لاحقة، قرر (أندرو سكوت) تسمية أعلى قمة في العالم تيمنا بـ(إيفرست)، وكان ذلك نابعا عن شعوره بأنه أقل ما يمكن فعله لشكر وتقدير المجهودات الجبارة التي بذلها الرجل في سبيل الإشراف على مسح شبه القارة الهندية برمتها.

أصبح جبل إيفرست هو الاسم الإنجليزي لأعلى قمة في العالم، على الرغم من أن السكان المحليين كانوا يسمونه بإسم آخر من قبل، حيث كان يسمى بـ(تشومولونغما) من قِبل التبتيين و(ساجارماثا) من قبل النيباليين وأخيراً صار للإنجليز اسم له، على الرغم من أن (إيفرست) نفسه عارض الأمر.

بعد خمس سنوات من تسمية جبل (إيفرست)، تم تقليد (جورج إيفرست) لقب ”فارس“ من الملكة (فيكتوريا) نفسها شكرا وعرفانا لكل ما قدمه لأجل بريطانيا، وبعد خمس سنوات أخرى، أي في عام 1866، توفي (إيفرست) في إنجلترا بعد حياة مُرضية اختتمت بموت هادئ.

إيفرست جبل إيفرست جزيرة جافا الهند چورچ إيفرست البريطانيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

صلة قرابة تجمع الراحل علاء عبد الخالق بـ محمود الخطيب.. تعرف عليها

قرار قضائي جديد في دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

ترشيحاتنا

تغيير الاستراتيجية.. الكشف عن فشل المرحلة الأولى من الهجوم الأوكراني المضاد

قمة شنجهاي..الرئيس الصيني يزف بشرى لـ إيران وبيلاروسيا

ماكرون يعلن نهاية ذروة أعمال الشغب في فرنسا

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: المجتمع الدولي خذل شعبنا والعدوان علينا عورة في جبينه

بعد زيارته موقع عملية الدهس.. بن جفير: الحادث يثبت أهمية حمل السلاح

ازدهار اقتصادي.. أول تعليق من الرئيس الإيراني على الإنضمام لمنظمة شنجهاي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة بريطانية حديثة: كل أعمال الخير مفيدة للصحة كالتمارين الرياضية

لكثافة الرموش والحواجب.. فوائد غير متوقعة لاستخدام هذا الزيت

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

فيلادلفيا.. فيديو مأساوي يكشف انتشار المخدرات والمشردين بالمدينة الأمريكية

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ