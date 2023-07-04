وجهًا لوجه مع داعش.. كتاب لـ رولا الخطيب عن التنظيم الإرهابي

أصدر مركز المسبار للدراسات والبحوث فى دبى كتابًا جديدًا بعنوان "وجهًا لوجه مع داعش" للصحفية والإعلامية اللبنانية رولا الخطيب.

دوّنت المؤلفة تجربتها الميدانية فى تغطيتها الإعلامية، للحرب على تنظيم داعش، وتنوع الكتاب فى مضامينه بين العمل البحثى العلمي، والبحث الميداني.

ويستقصى الكتاب الاستراتيجية العسكرية التى أطلقها التحالف الدولى ضد تنظيم داعش، وفعاليتها، ويحلل نتائجها الناجعة.

وأجرت رولا الخطيب مقابلات مع باحثين متخصصين فى الاستراتيجيات الأمنية، وقادة عسكريين رفيعى المستوى، وسجناء من قادة تنظيم داعش الإرهابى وعناصره؛ مثّلت كلها شهادات، اعتمد عليها الكتاب؛ لرواية أحداثٍ لم ترو.

قدّم الكتاب، الكاتب والمستشار فى مركز المسبار فهد الشقيران قائلاً عنه بأنّه" لا يقتصر على المتخصّصين، بل من الضرورى نشره فى جميع الأصقاع لسماع شهادة دقيقة وحيّة نقلتها لنا المؤلفة من مواقع الحدث، من أفواه الناس من النساء المكبّلات، أو اللواتى كبّلن أنفسهنّ من أوجاع الطفولة". ويضيف: "الكتاب هو رسالة إنسانية ضدّ الإرهاب والعنف فى العالم"، مبيّناً أنّ المؤلفة فتحت للقارئ نافذة ليطلّ على الجغرافيا الملتهبة للرمال الزاحفة بفعل الجحافل الإرهابية والألوية الدمويّة، لمحات تاريخيّة لنزاعات مشتبكة استثمرها التنظيم".

ويلفت الشقيران إلى أنّ "الكتاب مزج بين البحثى والميدانى وبين السياسى والإنساني، إذ تنقّلت الخطيب بالقارئ من درجة إلى أخرى نحو مشهد مختلف قد يكون شاهد لقطاته على الشاشات، وإنّما يقرؤه هنا بالتفاصيل بالحكايات الموثّقة بتحليل دقيق وشجاعة متوثبة".

يذكر أنّ الخطيب التى تحمل الماجستير من جامعة السوربون تعمل فى شبكة قنوات "العربية" منذ 12 عاماً، وهى مراسلة حرب غطت العديد من الاضطرابات فى مناطق النزاع فى سوريا، العراق، كردستان وليبيا.