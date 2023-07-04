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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من الكنيسة بشمال سيناء في زيارة لجامعة العريش

وفد الكنيسة في زيارة
وفد الكنيسة في زيارة لجامعة العريش

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء ،  في مكتبه وفدًا من الكنيسة برئاسة الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، والقس غبريال إبراهيم، لتقديم التهنئة لسيادته و الجامعة بمناسبة عيد الاضحى المبارك أعادة الله علينا جميعًا  باليمن والبركات.

ورحب  الدكتور رئيس الجامعة   بالأنبا قزمان والوفد المرافق له، معبرًا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم لجامعة العريش داعيًا الله عز وجل أن يعيد على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء، موكدًا سيادته على أن شعب مصر في رباط إلى يوم الدين – وطن واحد وشعب واحد. 

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، خلال اللقاء على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء مصر عامة ومحافظة شمال سيناء خاصة وهو الذي يظهر في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية المختلفة.

من جانبه .. عبر الأنبا قزمان، عن خالص التهنئة لأسرة جامعة العريش وأبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.

خدمة المجتمع:

وأشاد الأنبا قزمان، بالدور الهام الذي تقوم به جامعة العريش لخدمة المجتمع في شمال سيناء باعتبارها بيت الخبرة في المحافظة وتقدم خدماتها للجميع كما أشاد قداسته بالتطور الملموس التي تشهدها الجامعة من كليات وبنية تحتية  ، متمنيًا سيادته للجامعة وقيادتها المتميزة كل النجاح والتوفيق في خدمة الوطن ومصرنا الحبيبة.
 

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استكمال أعمال رفع الكثبان الرملية من الطرق الرئيسية بمركز الحسنة في شمال سيناء

سيناء وفد الكنيسة زيارة جامعه

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