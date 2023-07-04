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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي جديد في دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قررت  الدائرة  الجنائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 18 يوليو للاطلاع وسداد رسوم الدعوى المدنية.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جلسة 4 يوليو لمحاكمة مرتضى أحمد منصور أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى القضيتين رقمى 1208 و1228 لسنه 2023 جنح اقتصادية.

وذلك بناء على بلاغات  قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى متضررين من مرتضى منصور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهم ونشر اخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تللك الجرائم وذلك من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 الاولى ببرنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك والمداخله الثانيه ببرنامج يدعى البلدوزر على قناه الشمس كامل خلال المداخلتين المجنى عليهما عبارات معاقب عليهابموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

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