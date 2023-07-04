رئيس حزب الاتحاد: مدحت الزاهد يناقض نفسه..والترشح لانتخابات الرئاسة حق مكفول للجميع

هاجم رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، التصريحات المنسوبة لـ مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعب الاشتراكي، والتي ربط فيها نزاهة الانتخابات الرئاسية بعدم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه حق دستوري وقانوني لا يجوز لأحد مصادرته.

وقال "صقر" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إن المطالبة بإقصاء مرشح معين من الانتخابات الرئاسية، يعد إقصاء لمبدأ الديمقراطية نفسه، كما أنه تناقض مع المبدأ الذي يسير عليه مدحت الزاهد، وهو حرية المشاركة وعدم الإقصاء، منوهًا بأن الدستور كفل للجميع ممارسة الحقوق السياسية ولا يمكن لأحد أن يصادر هذا الحق، طالما يتوافق مع المعايير الدستورية والقانونية.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد، أن الترويج بأن نزاهة الانتخابات الرئاسية مرتبطة بعدم ترشح الرئيس السيسي، يعد اتصالا بدعوات سابقة تفتح الباب أمام جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن تلك الدعوات تعرقل مبدأ الإصلاح السياسي الذي نسير نحوه، كما تعيد بلادنا إلى الخلف.

وشدد رضا صقر على أن نزاهة الانتخابات الرئاسية، مرهون بمحددات أخرى تتمثل في الإشراف القضائي والشفافية، وليس بإقصاء أحد.

وعلق رئيس حزب الاتحاد على تصريحات مدحت الزاهد بشأن الحوار الوطني، والذي شكك في جديته، معتبرًا أن الحوار يتم من طرف واحد، قائلا: "الحوار الوطني به مساحات لجميع أطراف العملية السياسية.. والجميع يحصل على حقه في التعبير عن رأيه بحرية تامة".