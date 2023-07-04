شماعات الفشل..تحالف الأحزاب المصرية يرد على مدحت الزاهد: ترشح السيسي للرئاسة حق دستوري

رد نائب الشيوخ تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42، على تصريحات مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التي أشار فيها إلى أن نزاهة الانتخابات متوقفة على عدم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورة رئاسية أخرى.

وقال "مطر" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إن الدولة المصرية تعمل في إطار دستورية وقانوني، وهما يمنحان الحق للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح لمدة رئاسية أخرى، في الانتخابات المقرر انطلاقها خلال العام المقبل.

وشدد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية على أن نزاهة الانتخابات ليس له علاقة بالأشخاص المترشحة على مقعد رئاسة الجمهورية، لكنها مرتبطة بأمور أخرى هي التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية، وهي متوفرة بالفعل والدولة تهيء المناخ جيدًا لإقامة انتخابات رئاسية نزيهة.

ونوه رئيس حزب إرادة جيل بأن وجود الإشراف القضائي، أبرز العوامل الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس السيسي بمد الإشراف القضائي على الانتخابات لما بعد يناير 2024 ووجه الجهات المعنية لاتخاذ الاإجراءات القانونية اللازمة لذلك، إضافة إلى أن عمليات الفرز تتم بشكل علني وبمراقبة من مؤسسات حقوقية ودولية.

وأكد النائب تيسير مطر: "اللي مش عايز يدخل الانتخابات لأنه عار ف إن الشعب مش هيقبله فيبتدي يعلق على شماعات الفشل.. هذه حجة البعض بدأ يتجه لها".