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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الزراعة: نتوسع حاليا في إنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجي

صدى البلد

أكد السيد القصير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تتوسع حاليا في إنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، والتي تعطي أعلى انتاجية ممكنة، بهدف دعم المزارعين، وزيادة دخولهم، فضلا عن زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار “القصير”، خلاله لقائه مع احدى الشركات العاملة في انتاج التقاوي، بحضور بعد قيادات الوزارة الى امكانية عقد شراكات مع القطاع الخاص للوصول إلى منظومة انتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية تضمن توفير كميات التقاوي المعتمدة لتغطية المساحة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف الوزير أن الجهات البحثية التابعة للوزارة، تنتج درجتي تقاوي المربى والأساس للمحاصيل الحقلية حسب الخطة الاستراتيجية المعدة سلفا لتغطية احتياجات الادارة المركزية لإنتاج التقاوي وشركات القطاع الخاص لإنتاج التقاوي المعتمدة والتي يتم توزيعها على المزارعين بحيث تغطي المساحات المطلوبة بالتقاوي المحسنة حيث يعتبر هذا أحد أهم عوامل زيادة الإنتاجية و التوسع الرأسي من خلال تضييق الفجوة بين القدرة الانتاجية و متوسط عام الجمهورية ، ذلك لزيادة الانتاج الكلي بما يسهم في تخفيض فاتورة الاستهلاك وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل التحديات المناخية ونقص إمدادات الغذاء العالمية ولضمان تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأوضح أن الوزارة  تسهم أيضاً في عمليات الرقابة على التقاوي، من خلال الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وهي جهة مستقلة بالوزارة، معنية بالرقابة علي جميع مراحل انتاج التقاوي حتي تصل الي المزارعين و يتم رفض اي تقاوي تخالف المواصفات القياسية لأي صنف يتم إنتاجه تجاريا.

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