البرتغالي برونو روماو مديرا فنيا لفاركو خلفا لـ طارق العشري

أعلن نادي فاركو بشكل رسمي عن التعاقد مع المدرب البرتغالي برونو روماو لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وحسم فاركو التعاقد مع برونو روماو المدرب البرتغالي المساعد للفريق سابقا في عهد روي أجواش مدربهم السابق في الدرجة الثانية حتى نهاية الموسم الجاري.

وكتب النادي عبر حسابه على إنستجرام "رحبوا معنا بمدربنا الجديد برونو روماو".

وكانت إدارة فريق فاركو قد أعلنت في الساعات الماضية عن إقالة طارق العشري من القيادة الفنية للفريق.

ويحتل فاركو حاليًا المركز التاسع في جدول الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة من 31 مباراة.