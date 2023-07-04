محافظ المنوفية يبحث التعاون مع العربية للتصنيع في عدة مشروعات تنموية وخدمية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، وفد الهيئة العربية للتصنيع، لبحث أوجه التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة العربية في عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز سبل التعاون فى جميع المشروعات التنموية والخدمية بما يعود بالنفع العام على مواطني المحافظة .

وقدم الوفد التهنئة لمحافظ المنوفية بمناسبة عيد الأضحى، مشيرين إلى أن هناك متابعة دورية لكافة المشروعات التي تتم على أرض محافظة المنوفية في مختلف القطاعات وذلك في إطار تحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

من جانبه أكد محافظ المنوفية علي أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل علي إحداث طفرة ملموسة بجميع الخدمات التي تقدم للمواطنين ، مشيراً إلي توفير كل الإمكانيات والعمل على تذليل العقبات للانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة.