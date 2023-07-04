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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قطع المياه عن 5 مدن لغسيل الشبكات في المنوفية

قطع المياه في المنوفية
قطع المياه في المنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غدًا الاربعاء عن مدن منوف والباجور وسرس الليان وتجمع قرى الحامول.

وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات .

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كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غداً عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
 

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