كأس أمم أفريقيا.. إبراهيم عادل يقود المنتخب الأولمبي أمام غينيا

أعلن البرازيلى روجيرو ميكالي تشكيل المنتخب الأولمبي في مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما أمام نظيره منتخب غينيا اليوم الثلاثاء فى الثامنة مساءً.

ويسعي المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي إلي الفوز على غينيا من أجل التأهل إلى المباراة النهائية فى كأس أمم إفريقيا بالمغرب وأولمبياد باريس 2024.

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام غينيا

ودفع ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي بتشكيل أمام غينيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: حاتم سكر وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وأحمد عيد.

الوسط: محمود صابر وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة.

الهجوم: إبراهيم عادل وأسامة فيصل وأحمد عاطف قطة.



القناة الناقلة لمواجهة المنتخب الأولمبي وغينيا

مباراة المنتخب الأولمبي أمام غينيا سوف تنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصرى للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وتنقل قناة الرياضية المغربية مباراة المنتخب الأولمبي وغينيا على التردد الأرضي.

معنويات مرتفعة بتدريب المنتخب الأولمبي

واختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير تدريباته امس الإثنين استعدادا لمواجهة غينيا اليوم الثلاثاء فى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة المقامة حاليا فى المغرب.

البطولة يتأهل منها مباشرة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بمشاركة المنتخب الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد.

وتصدر المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ورافقه منتخب مالي الي الدور نصف النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا الذى احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ووسط معنويات عالية اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى تدريباته اليوم الإثنين استعدادا للقاء غينيا غدا فى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة بالمغرب.

وشهد التدريب الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على وسط معنويات عالية المنتخب الأولمبي والبرتغالى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول الذى وصل ظهر اليوم لدعم ومؤازرة المنتخب الأوليمبي فى مهمته الوطنية .

وتلقي الكابتن محمد بركات اتصالا هاتفيا من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اطمأن خلاله على آخر استعدادات المنتخب الأولمبي مشددا على دعمه الكامل للجهاز الفنى واللاعبين فى مباراتهم المرتقبة أمام غينيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المنتخب الأولمبي يضم فى صفوفه كوكبة من اللاعبين الابطال وأن ثقته فيهم بلا حدود .

بدأ تدريب المنتخب الأولمبي بفقرة الاحماء تحت قيادة د.ليونادو مدرب الأحمال ، ثم بالفقرة الخططية والفنية تحت إشراف مستر ميكالى ومعاونيه مواطنه تياجو والكابتن وائل رياض شيتوس ، بينما تولى الكابتن سيد السويركى تدريب حراس المرمي.

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي أن كل اللاعبين فى حالة جيدة وجاهزون للمهمة ، وتماثل محمد شحاته للشفاء تماما من الشد فى العضلة الضامة و شارك فى التدريب وتألق بشكل لافت للانظار ، كما ستشهد المباراة عودة احمد عيد الذى غاب عن اللقاء السابق أمام الجابون للإيقاف.