بيان عاجل من وزارة الصحة الفلسطينية عقب الهجوم الإسرائيلي الغاشم على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين 2 منهم بجروح خطيرة، بعد القصف الإسرائيلي الغاشم للمخيم.

وقالت إعلام إسرائيلية، إن هناك أنباء عن تبادل كثيف لإطلاق النار بجنين هو الأقوى منذ بدء العملية العسكرية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هجوم تل أبيب لن يردعنا عن مواصلة حربنا ضد الإرهاب، مضيفا أنه لن يسمح بعودة جنين "ملجأ للإرهاب".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أن العمليات العسكرية الواسعة في جنين لن تكون الأخيرة.

وقصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة يوم الاثنين في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما ، مما أسفر عن مقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل واشترك مئات الجنود في معارك متفرقة بالأسلحة النارية استمرت حتى المساء.

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات على مدار اليوم مع استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين من كتائب جنين المكونة من جماعات مسلحة متمركزة في مخيم اللاجئين المكتظ بالمدينة.