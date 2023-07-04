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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنذار وهدف شحاتة.. المنتخب الأولمبي يواصل تقدمه أمام غينيا بعد نصف ساعة

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

واصل المنتخب الأولمبي تقدمه بهدف دون رد بعد مرور نصف ساعة في مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما أمام نظيره منتخب غينيا المقامة حاليا في نصف نهائي كأس امم افريقيا.  

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب المنتخب الأولمبي وسجل محمد شحاتة في الدقيقة الثامنة من تسديدة قوية من خارج كنطقة الجزاء. 

ونجح حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأولمبي في التصدى للعديد من الكرات الخطيرة للاعبي غينيا ابرزها رأسية سيسيه وتسديدة دياورا.

وحصل أحمد عاطف حارس المنتخب الاولمبي علي البطاقة الصفراء بعد عرقلته لاعب غينيا في الدقيقة 24.

وسدد محمود صابر كرة قوية بعدما تسلم تمريرة اسامة فيصل مهاجم المنتخب الأولمبي امام منطقة الجزاء وتصدى لها بصعوبة حارس غينيا. 

ويسعي المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي إلي الفوز على غينيا من أجل التأهل إلى المباراة النهائية فى كأس أمم إفريقيا بالمغرب وأولمبياد باريس 2024.

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تشكيل المنتخب الأولمبي أمام غينيا 

 

ودفع ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي بتشكيل أمام غينيا على النحو التالي: 

حراسة المرمى: حمزة علاء.
الدفاع: حاتم سكر وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وأحمد عيد.
الوسط: محمود صابر وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة.
الهجوم: إبراهيم عادل وأسامة فيصل وأحمد عاطف قطة.
 

المنتخب الأولمبي غينيا كاس امم افريقيا محمد شحاتة حمزة علاء احمد عاطف

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