بأكثر من 2%.. أسعار النفط تقفز بشكل كبير في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير في تعاملات اليوم الثلاثاء بأكثر من 2% في ظل تقييم السوق تأثير خفض السعودية وروسيا إنتاجهما من النفط خلال أغسطس القادم، وذلك بالتزامن مع ضعف آفاق الاقتصاد العالمي.

وقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.1% لتصل إلى 76.25 دولار للبرميل، كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو نفس النسبة إلى 71.23 دولار للبرميل.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، الأثنين، أن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لشهر آخر في أغسطس، ونقلت الوكالة الأنباء عن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة قوله إن إنتاج المملكة لشهر أغسطس 2023 سيبلغ نحو تسعة ملايين برميل يوميا.

كما أعلنت أيضا وزارة الطاقة الجزائرية، الإثنين، عن خفض إنتاجها من النفط بمقدار 20 ألف برميل إضافي بداية من من شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، أن “الخفض الطوعي بـ20 ألف برميل يوميا يأتي إضافة إلى خفض قدره 48 ألف برميل تقرر في أبريل الماضي”.

وأضافت: “خفضنا الطوعي لإنتاج النفط يأتي دعما لجهود السعودية لتحقيق الاستقرار في الأسواق”.