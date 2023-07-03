للحفاظ على مستوى الأسعار.. السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي إلى أغسطس

أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، عن تمديد المملكة العربية السعودية للخفض التطوعي من انتاجها النفطي البالغ مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023م ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

السعودية تمد خفض إنتاج النفط الطوعي في أغسطس

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين 3-7-2023، إن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لشهر آخر في أغسطس، ونقلت الوكالة الأنباء عن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة قوله إن إنتاج المملكة لشهر أغسطس 2023 سيبلغ نحو تسعة ملايين برميل يوميا.

وأضاف المصدر أن الخفض الطوعي قد يمتد إلى ما بعد أغسطس، ويأتي الخفض الإضافي إلى جانب الخفض الطوعي الذي أعلنته المملكة سابقا في أبريل مع منتجي تحالف أوبك+ الآخرين، والذي يمتد حتى ديسمبر 2024.

وأشار المصدر إلى أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، ويأتي ذلك، فيما أعلنت روسيا عن تخفيض صادراتها النفطية بنصف مليون برميل يومياً في أغسطس.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس نقلاً عن وكالة "رويترز".

وتابع في بيان "في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس بواقع 500 ألف برميل يوميا من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية".

خفض إنتاج النفط الطوعي في أغسطس

في هذا الصدد، قال محمد عبد المجيد الخبير الاقتصادي، إن تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس يجعل تحقيق فائض الميزانية السعودية في العام الحالي أكثر صعوبة في ظل التخفيض الطوعي لإنتاج النفط.

وأوضح أن العجز بالموازنة السعودية لن يكون كبيرا هذا العام، في ظل أن توزيعات الأرباح الأساسية من “أرامكو” ثابتة، وتمثل ثلث الدخل البترولي للحكومة السعودية، وهو ما يعطي نوعا من الاستقرار النسبي لمستويات الدخل في الميزانية.

وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن عجز الميزانية السعودية في العام الحالي سيكون ضئيلا، بفضل التوزيعات الإضافية التي أقرتها “أرامكو”.

وأشار إلى أن الميزانية السعودية قد تسجل عجزا عند 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يحتسب التوزيعات الثابتة التي أعلنت عنها أرامكو، لكنه يستثني أي توزيعات أرباح تتعلق بالأداء، وتخفيض الإنتاج رفع سعر النفط المطلوب لتعادل النفقات والإيرادات في الميزانية إلى 84 دولارا للبرميل من 77 قبل تخفيضات الإنتاج.



تابع: ارتفاع سعر برميل النفط يرجع إلى استمرار تخفيضات إنتاج النفط السعودي منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وتوقع خفض السعر التعادلي لبرميل النفط إلى ما دون الـ70 دولارا للبرميل خلال 3 أعوام، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع مستويات الإنتاج البترولي مرة أخرى وتثبيت الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن الطلب ضعيف في الأسواق مع وجود معروض كبير، دفع “أوبك+” لتخفيضات متتالية منذ أكتوبر 2022، كما أن العقوبات الأوروبية الأميركية على القطاع النفطي الروسي من شأنها خفض إنتاج النفط الروسي في النصف الثاني من هذا العام.

واستكمل أنه في الشتاء قد يزيد الطلب على النفط، وقد يكون هناك عجز في إمدادات النفط بواقع 500 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي، ما يدعم ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 90 دولارا للبرميل في الربع الرابع من هذا العام.

وأكد أنه لا يمكن التكهن بما ستنتهي إليه مراجعة موديز، لكن حتى لو جرى تخفيض تصنيف مصر الائتماني فإن السندات المصرية يتم تداولها الآن في السوق الثانوية عند (-CCC)، بالتالي لن تكون هناك صدمة للمستثمر إذا تم تخفيض تصنيف مصر.

يشار إلى أن أسعار النفط قفزت اليوم الاثنين بعد إعلان وزارة الطاقة السعودية تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا ليشمل شهر أغسطس، وكانت أسعار النفط قد تراجعت قبيل إعلان السعودية الخفض الطوعي، حيث تأثرت بالمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، وحدت من آثار التوقعات بتراجع الإمدادات في ظل التخفيضات التي أعلنتها مجموعة "أوبك+".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 0.97% إلى 76.14 دولار للبرميل اليوم. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا أو 0.98% مسجلا 71.33 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.1% في الجلسة السابقة.