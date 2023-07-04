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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يكشف عما حققه بعد يومين من العدوان على جنين

دبابة إسرائيلية في
دبابة إسرائيلية في جنين

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن قواته حققت عدة أمور بعد حوالي يومين من العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

 

وزعم جيش الاحتلال أنه قواته عثرت على آلاف الوسائل القتالية في مخيم جنين ومدينة جنين ومن ضمنها عبوات ناسفة وأنواع مختلفة من الذخيرة ومختبرات لصناعة المتفجرات".

 

وقال جيش الاحتلال إنه استجوب أكثر من 300 مشتبه بهم واعتقال 30 منهم، مضيفا أنه كشف وأحبط 14 شقة لاختباء مقاومين ولإدارة أعمال قتالية.


وزعم جيش الاحتلال أنه دمر 6 مختبرات لصناعة المتفجرات وعثر على أكثر من 300 عبوة ناسفة ومواد لإنتاج العبوات والأسلحة.

 

كما ادعى جيش الاحتلال مصادرة وإبطال مفعول 10 عبوات أرضية شديدة الانفجار، 24 بندقية من نوع M16، ومئات الرصاصات لمختلف أنواع الأسلحة.

 

كما ظن جيش الاحتلال أنه صادر أموال مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية بقيمة مئات آلاف الشواكل، فضلا عن مصادرة عشرات الكيلوغرامات من المواد الكيمائية لتصنيع العبوات الناسفة.

 

وقال جيش الاحتلال إنه كشف ست فتحات أنفاق تحت أرضية وبؤرتيْن لتخبئة الأسلحة احتوت على العديد من الوسائل القتالية.

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