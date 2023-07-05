أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. إحالة صاحب واقعة دهس "سيدة القاهرة الجديدة" إلى المحكمة العسكرية للجنايات

أخبار مصر.. كشف المتحدث العسكري أنه أسند للمتهم في واقعة دهس "سيدة القاهرة الجديدة" جرائم القتل العمد والشروع فيه وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أنه فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة.

مجلس تأديب وصلاحية .. الرئيس السيسي يصدر قراران جمهوريان بنقل قضاة

أصدر الرئيس السيسي قرار جمهوري رقم 236 لسنة 2023 بنقل أحمد فوزى عبد الحفيظ الرئيس من الفئة ب بمحكمة شبين الكوم الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزى للتنظيم تعادل درجة وظيفته الحالية.

السيسي والمستشار الألماني يبحثان تعميق التعاون ونقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز.

السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2021/2022

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 33 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2021/2022، بقيمة مائتان وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وستة وسبعون ألفا ومائتان وعشرة جنيهات.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



اضطراب درجات الحرارة..الأرصاد العالمية: ظاهرة مناخية جديدة تضرب عدة دول لأول مرة

️أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، اليوم، عن تطورات ظروف ظاهرة النينيو في المناطق الاستوائية بالمحيط الهادئ للمرة الأولى منذ سبع سنوات، لتمهد الطريق لحدوث ارتفاع محتمل في درجات الحرارة العالمية وأنماط الطقس والمناخ المضطربة.

طواف الوداع.. الآلاف من الحجاج يودعون الحرم المكي.. فيديو وصور

عند الاقتراب من الحرم المكي تشاهد الآلاف يتوافدون لأداء آخر مناسك الحج، وهو طواف الوداع، وبذلك يصبح آخر ما يفعله الحاج بمكة قبل مغادرتها.

البابا تواضروس يشارك في حفل تكريم خريجي معهد ديديموس بمسرح الأنبا رويس

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم الثلاثاء، حفل تكريم خريجي معهد القديس ديديموس للمرتلين بالقاهرة، والذي أقيم على مسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي ينظمه المعهد بالتنسيق مع كلية القديس أثناسيوس اللاهوتية في لوس أنچلوس، وفقًا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الكلية والمعهد.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



استضافوا تأشيرات زيارة وتجارية.. محاضر لشركات السياحة المنظمة للحج

حررت لجان الحج السياحي بالمملكة العربية السعودية برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي، حررت عددا من المحاضر لشركات السياحة المنظمة للحج هذا العام لاستضافة عدد من حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والتجارية، خلال المشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

رغم توافر الأعلاف وانخفاض الدواجن.. لماذا ترتفع أسعار البيض في الأسواق؟

تشهد الأسواق ارتفاعا فى أسعار البيض على الرغم من توافر الأعلاف بالأسواق، والبدء التدريجي فى انخفاض أسعارها، وعلى الرغم أيضًا من انخفاض أسعار الدواجن وتحقيق الاستقرار فى سوق الدواجن، إلا أنه مازالت أسعار البيض مرتفعة وترتفع يوما بعد يوم.

رئيس الوزراء يناقش آلية التنسيق للإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية

بع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان

تقديم 3 ملايين خدمة متنوعة.. مدبولي: الدولة مهتمة بحملة 100 يوم صحة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ حيث تم استعراض موقف تنفيذ حملة "100 يوم صحة".

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



تنفيذا لتوجيهات السيسي.. التحالف الوطني يتبنى طالبة الفيوم علميا ومعيشيا

تبنى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلاً في مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، الطالبة أميرة شعبان ابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بـ محافظة الفيوم؛ تنفيذاً لـ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبنى الطالبة علميا ومعيشياً لظروفها الأسرية الصعبة ودعماً لتفوقها العلمى.

لا خسائر.. أول تعليق من مدير مستشفى أم المصريين على انقطاع الكهرباء

أكد الدكتور محمود شقوير مدير مستشفي أم المصريين أنه تمت عودة التيار الكهربائي الي المستشفي بعد العطل الذي تعرض للمحول المغذي للمستشفي .

راكب يسافر بالخطأ على إحدى الرحلات في مطار القاهرة.. ما القصة؟

نفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، سفر سائح أجنبي بالخطأ على إحدى الرحلات المتجهة إلى مطار شرم الشيخ الدولي، يوم السبت الماضي، بدلا من مطار الغردقة الدولي، كما تردد علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

مدبولي: هدفنا تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي

سرقت منذ 30 عاما.. استرداد رأس تمثال رمسيس الثاني

أعلن شعبان عبد الجواد رئيس قطاع الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، عن استرداد رأس تمثال رمسيس الثاني بعد أن سرقت من مصر منذ أكثر من ثلاثين عاما.