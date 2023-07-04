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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طواف الوداع.. الآلاف من الحجاج يودعون الحرم المكي.. فيديو وصور

صدى البلد

عند الاقتراب من الحرم المكي تشاهد الآلاف يتوافدون لأداء آخر مناسك الحج، وهو طواف الوداع، وبذلك يصبح آخر ما يفعله الحاج بمكة قبل مغادرتها.

 

وشهد شارع الخليل إبراهيم وهو يعد أكبر شارع متصل بساحة الحرم المكي وتقام به الصلاة خلف إمام مسجد الحرم زحاما شديدا بسبب إقبال الحجاج لقضاء طواف الوداع.


وقالت الواعظة رابحة صلاح الدين عضو البعثة الرسمية لـ حجاج الجمعيات الأهلية إن آخر مناسك الحج هو "طواف الوداع"، موضحة أنه بعد إنهاء الحاج للنسك الأخير "طواف الوداع" وردت على جميع الأسئلة المطروحة من الحجاج.

 

بدأت الواعظة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "لا ينفرن أحدكم  حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهو أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت الحرام هو طواف الوداع فالحاج عليه أن يودع البيت بسبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة من دون سعي، ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن الرسول ﷺ فعل ذلك لما فرغ من حجه، ودخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع ثم صلى الفجر في اليوم الرابع عشر ثم توجه، المدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم اللهم صل عليه، وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره أجزأه عن الوداع، لو آخر طواف الحج حتى اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر ثم طاف وسافر كفاه عن الوداع والحمد لله.

 

وقالت الواعظة إن طواف الوداع يكون سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة، بعد أن ينهي الحاج جميع المناسك، وينوي مغادرة مكة المكرمة.

 

وحول المحظورات عقب انهاء طواف الوداع قالت الواعظة رابحة يمنع للحاج بعد طواف الوداع شراء أى شىء إلا الضروريات فقط من المأكل والعلاج فقط.

 

وردا على أسئلة البعض هل يجوز الجمع فى طواف الوداع  والعمرة، حيث أوضحت أنه يجوز بعقد النية.

 

يذكر أن  المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250 حاجا إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة، أما المجموعة الثانية، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

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