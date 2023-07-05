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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شريف الديواني: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ضرورة

الدكتور شريف الديواني
الدكتور شريف الديواني

‏قال الدكتور شريف الديواني رئيس قسم الشرق الأوسط في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس سابقا ان برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ضروري تنفيذه، وقد بدأ معالم  تنفيذ هذا البرنامج قبل الاتفاق مع صندوق النقد.

 

وتابع شريف الديواني خلال لقائه مع الإعلامي "رامي رضوان"، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن بداية الإصلاح كانت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وكان هناك ملفات لم يكن هناك احد لديه الجرأة أن يتعامل معها متعلقة بالدعم وإصلاح المنظمة وتوجيه الدعم لمستحقيه وقمنا بالتعامل معها وكانت خطوة جريئة وممتازة جدا و أدت إلى نتائج رائعة.

 

برنامج الإصلاح الاقتصادي

 
‏وأضاف ان من يتوقع أن الوضع سيكون أفضل إذا كنا لم نطبق برنامج الإصلاح الاقتصادي هذا غير صحيح ونحن كنا قد وصلنا إلى مرحلة لم نكن نستطيع استيراد الأدوية في وقت من الأوقات.

الإصلاح الاقتصادى برنامج الاصلاح الاقتصادي شريف ديوان المنتدى الاقتصادي العالمي صندوق النقد رامي رضوان

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