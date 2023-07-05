دوي انفجارات في بلدة بيت لاهيا شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسماع دوي انفجارات في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قطاع غزة أطلق فجر اليوم الأربعاء، 5 صواريخ على جنوب إسرائيل.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترض جميع الصواريخ الخمسة.

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ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

ودوت صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل بالمستوطنات المحاذية لغلاف قطاع غزة.

ونقلت قناة “العربية”، أن القبة الحديدية اعترضت صواريخ فوق مستوطنة سديروت.

ويأتي إطلاق الصواريخ في أعقاب العملية الكبرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية والتي استشهد خلالها 12 فلسطينيًا.

