شاهد.. حيوان يسرق راكب أمواج وسط مياه كاليفورنيا الأمريكية

كشف مقطع فيديو لم تتعد مدته الدقيقة كيف قام حيوان بسرقة راكب أمواج وسط مياه ساحل سانتا كروز بولاية كاليفورنيا، أمريكا.

أظهر مقطع الفيديو الذي تجاوزت مشاهدته الملايين كيف كان حيوان كلب الماء يسرق لوح راكب الأمواج بينما كان صاحبه يسبح بعيدا عنه؟.

كلب البحر

وبين مقطع الفيديو أيضا كيف كان كلب البحر يسبح مبتعدا عن الرجل، بينما يطارده راكب الأمواج، لاستعادة اللوح.



ويدخل راكب الأمواج في معركة مع كلب الماء للحصول على اللوح الخاص به كما يقوم برشه بالماء محاولا دفعه لتركه.

وراكب الأمواج خلال الفيديو الموثق إبعاد كلب الماء عن اللوح حيث يبدو الحيوان غير منزعج من الوضع، لينتهي الفيديو دون الكشف عن الطرف المنتصر.