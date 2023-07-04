انحصار مياه البحر في دهب يكشف مناظر خلابة للطحالب.. صور

عندما ينحصر البحر بسبب جزر البحر في شواطئ دهب، يكشف مساحات خضراء كبيرة من الطحالب تجعل المناظر الطبيعية الخلابة ما بين الخضرة والماء والجبل.

رصدت كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري بالصور ما تحتويه الجزر من مناظر رائعة خلابة وكائنات بحرية منها نجم البحر والقنافد والقواقع والشعاب المرجانية.

وقالت إسراء سليم سائحة مصرية إنه عندما ينحصر البحر في ساعات الجزر ينكشف ذلك الجمال الرائع والمساحات الخضراء وتظهر القواقع والشعاب المرجانية فوق هذه المساحات الخضراء.

وأضاف محسن، جعفر أحد المهتمين بالبيئة والسياحة بدهب أنه يجب الحفاظ علي هذه الكائنات الحية وعدم أخذها وتركها في مكانها من أجل عدم اختلال التوازن البيئي .



انحصار المياه وجمال البحر

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