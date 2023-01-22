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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مش قاعدلكم فيها.. كلب بحر يهرب إلى شوارع مدينة بأستراليا

صدى البلد

اندلعت بلدة هادئة في حالة من الفوضى بعد أن شق كلب بحر ضخم طريقه في وسط المدينة، مهاجمًا محطة وقود ومحطمًا للنوافذ. 

خرج كلب البحر من الأمواج وفاجأ السياح في Point Lonsdale ، على بعد حوالي ساعة ونصف جنوب ملبورن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وصلت السلطات إلى مكان الحادث ورافقت كلب البحر أثناء شق طريقه عبر الطرق المؤدية إلى المدينة، وكان لا بد من إيقاف حركة المرور للسماح لـ الكلب البحر الذي يُعرف محليًا باسم هنري بعبور الطريق بأمان.

ثم شرع كلب البحر في اقتحام محطة الوقود الوحيدة في المدينة، حيث قيل إنه حاول تحطيم نافذة أخرى، وزعم الخبراء أن هذا قد يكون بسبب الخلط بينه وبين انعكاسه ، والذي اعتقد أنه أنه كلب بحر آخر.

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أمر الضباط الحاضرون أفراد الجمهور بالبقاء على بعد 30 مترًا على الأقل من الفقم ، و 50 مترًا على الأقل إذا كان معهم كلب.

في النهاية ، تمكنت السلطات من إقناع هنري بالعودة إلى البحر من خلال حملهم على الاندفاع نحو ضابط كان يتراجع ببطء نحو الماء.

تجمعت الحشود على الشاطئ حيث انطلق هنري مرة أخرى إلى الأمواج ، تاركًا المدينة وراءه.

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