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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فخر لنا.. نعمت شفيق أول سيدة مصرية تتولى رئاسة أضخم جامعة أمريكية

نعمت شفيق
نعمت شفيق

أعلنت جامعة كولومبيا عن تولي خبيرة الاقتصاد  المصرية "نعمت شفيق" والتي شغلت منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد منذ عام 2017 ، وقبل ذلك كان نائب محافظ بنك إنجلترا، رئيس للجامعة.

يمثل اختيار الدكتورة شفيق ، المعروفة باسم مينوش ، المرة الأولى التي يتم فيها اختيار امرأة لقيادة مؤسسة نيويورك المرموقة ويتبع التعيينات الأخيرة للسيدات لرئاسة أفضل الجامعات بما في ذلك هارفارد ودارتموث ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا و جامعة جورج واشنطن.

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وستتولى رئاسة جامعة كولومبيا في يوليو ، خلفًا لـ "لي سي بولينجر" في خضم وقت مضطرب في الأكاديمية ، حيث تواجه الجامعات ليس فقط قرارًا قادمًا للمحكمة العليا بشأن القبول الواعي بالعرق ، ولكن أيضًا المناقشات حول حرية التعبير وارتفاع تكلفة التعليم والترتيب ودفع تكاليف مساعدي التدريس.

في رسالة إلى مجتمع كولومبيا ، قال مجلس أمناء الجامعة إنه وجد المرشح المثالي لقيادة الجامعة ، واصفًا الدكتورة شفيق التي تبلغ من العمر 60 عامًا ، بأنها قائدة عالمية لامعة وقديرة ، ومساهمة مجتمعيًا وبارزة في الاقتصاد .

فقد تتمتع ابنة الإسكندرية بـ خبرة دولية جديرة بالملاحظة، فهي لم تدير مدرسة لندن للاقتصاد فقط منذ عام 2017 ، ولكنها شغلت أيضًا منصب نائب رئيس البنك الدولي ، ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ونائب محافظ بنك إنجلترا.

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في رسالته ، قال مجلس الإدارة إن ما يميز ترشيحها هو "ثقتها التي لا تتزعزع في الدور الحيوي الذي يمكن ويجب أن تلعبه مؤسسات التعليم العالي في حل المشكلات الأكثر تعقيدًا في العالم".


نشأت الدكتورة شفيق جزئيًا في الولايات المتحدة ، حيث انتقلت عائلتها خلال الستينيات للعمل مع والدها، التحقت بمدارس في فلوريدا ونورث كارولينا وجورجيا قبل أن تحصل على درجة جامعية في جامعة ماساتشوستس ، أمهيرست.

حصلت على درجة الماجستير من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1986 ، تلتها درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية سانت أنتوني ، جامعة أكسفورد ، عام 1989.

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