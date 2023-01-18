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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مؤلم .. دب قطبي يهاجم سيدة وطفلًا في ألاسكا

صدى البلد

هاجم دب قطبي هائج شخصين وقتلهما في قرية ويلز بألاسكا، وتم الإبلاغ عن الحادث المروع في البداية إلى السلطات، حسبما قال جنود ولاية ألاسكا.

وأكدت السلطات أن الوحش قتل امرأة وصبيا بعد دخوله القرية وطارد السكان، لم يتم الكشف عن أسمائهم وأعمارهم وليس من الواضح ما إذا كانوا مرتبطين ببعضهم البعض.

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وقالت قوات ولاية ألاسكا: 'تشير التقارير الأولية إلى أن دبًا قطبيًا دخل المدينة وطارد العديد من السكان" ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

هاجم الدب سيدة وطفل صبي، قبل أن يقُتل الدب القطبي برصاص أحد سكان ويلز بينما كان يهاجم الطفل والسيدة.

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لم يتمكن الجنود من الرد على مكان الحادث حيث أدى الطقس القاسي إلى منع الدخول إلى القرية، تخطط وزارة الأسماك والألعاب بالولاية للسفر إلى هناك عندما يستطيعون ذلك.

وأضاف المسؤولون أنهم يعملون على إخطار أقارب الضحايا، تقع ويلز بالقرب من أقصى نقطة في الغرب من أمريكا ، عبر مضيق بيرينغ من روسيا.
 

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