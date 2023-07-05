عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1901 جنيه.. تراجع سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 5-7-2023

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-7-2023، في ظل هدوء الأحداث حالياً في الأسواق المحلية ولكن يستمر الحذر والترقب في الأسواق لأي مستجدات .

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-7-2023 على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

وشهد الطلب على الذهب ضعفًا منذ بداية إجازة العيد الأضحى خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه في الأسعار خلال فترة العيد.

txt

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

txt

بعد انخفاضها في العيد.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-7-2023

txt

قرار جديد من البنك المركزي بشأن رسوم وحدود السحب والإيداع خلال أيام

txt

سوق سودا للدخان| ماذا يحدث في أسعار السجائر؟! ومفاجأة من الشركة للمستهلكين

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا  بيع 2,523 شراء 2,535

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,208 شراء 2,218

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,893 شراء 1,901

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,664 شراء 17,744 بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,523 شراء 2,535
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,313 شراء 2,324
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,208 شراء 2,218
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,893 شراء 1,901
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,472 شراء 1,479
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,262 شراء 1,267
الاونصةبيع 78,479 شراء 78,834
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,664 شراء 17,744
الكيلوبيع 2,523,429 شراء 2,534,857

وأمس الثلاثاء حاولت أسعار الذهب إعادة اختبار مستوى المقاومة حول 1930 دولارًا للأونصة، ولكن حتى الآن فشل الذهب في اختراق هذه المنطقة والاغلاق فوقها ما يبقي الاتجاه الهابط هو المسيطر على المدى القصير. 


ارتفع الذهب لأربعة جلسات متتالية ولكنه يواجه الآن منطقة مقاومة قوية من 1930 إلى 1940 تتمثل في المتوسط المتحرك لـ 100 يوم وخط الاتجاه الهابط ومستوى المقاومة 1930، وقد تجبر هذه المنطقة أسعار الذهب إلى الانعكاس لأسفل. 

الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر جرام الذهب اليوم سعر الذهب مصر سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الأرز لأول مرة منذ شهور|والكيلو بـ15 جنيها قريبًا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

17 جنيها دفعة واحدة.. تحريك أسعار السجائر وأقل علبة بـ 15 رسميا

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

بعد رحيله عن الأهلي.. أكرم توفيق يوجّه رسالة مثيرة لـ «برونو سافيو»

تأجيل التعديل الضريبي.. شعبة الدخان تكشف أسباب ارتفاع أسعار السجائر |فيديو

موضوعات متعلقة

بعد انخفاضها في العيد.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-7-2023

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-7-2023

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5-7-2023

الهدوء يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

هدوء في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21

محيي الدين: المنتدى الإقليمي الأوروبي يستهدف تحفيز الجهود لتمويل مشروعات المناخ

هبطت بعد العيد.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-7-2023

ترشيحاتنا

حار رطب على كافة الأنحاء.. حالة الطقس اليوم الأربعاء

ارتفاع طفيف في سعر العملات بأول يوم عمل بعد العيد.. تفاصيل

تتخطى الـ 45 مئوية|درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

بعد هجمات شرسة.. الجيش الأوكراني يدمر تشكيلا عسكريا روسيا في دونيتسك

شاهد.. حيوان يسرق راكب أمواج وسط مياه كاليفورنيا الأمريكية

امتحانات الثانوية العامة 2023.. الطلاب يؤدون اللغة الأجنبية الأولى غداً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من التعرض للشمس.. ظاهرتان جويتان ترفعان الحرارة 3 درجات

طريقة عمل عجينة "الفلافل اللبنانية" في البيت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القهوة الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الليمون؟

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ