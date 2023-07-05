1901 جنيه.. تراجع سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 5-7-2023

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-7-2023، في ظل هدوء الأحداث حالياً في الأسواق المحلية ولكن يستمر الحذر والترقب في الأسواق لأي مستجدات .

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-7-2023 على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

وشهد الطلب على الذهب ضعفًا منذ بداية إجازة العيد الأضحى خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه في الأسعار خلال فترة العيد.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,523 شراء 2,535

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,208 شراء 2,218

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,893 شراء 1,901

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,664 شراء 17,744 بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,523 شراء 2,535 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,313 شراء 2,324 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,208 شراء 2,218 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,893 شراء 1,901 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,472 شراء 1,479 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,262 شراء 1,267 الاونصة بيع 78,479 شراء 78,834 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,664 شراء 17,744 الكيلو بيع 2,523,429 شراء 2,534,857

وأمس الثلاثاء حاولت أسعار الذهب إعادة اختبار مستوى المقاومة حول 1930 دولارًا للأونصة، ولكن حتى الآن فشل الذهب في اختراق هذه المنطقة والاغلاق فوقها ما يبقي الاتجاه الهابط هو المسيطر على المدى القصير.



ارتفع الذهب لأربعة جلسات متتالية ولكنه يواجه الآن منطقة مقاومة قوية من 1930 إلى 1940 تتمثل في المتوسط المتحرك لـ 100 يوم وخط الاتجاه الهابط ومستوى المقاومة 1930، وقد تجبر هذه المنطقة أسعار الذهب إلى الانعكاس لأسفل.