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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: إجبار الجيش الإسرائيلي لأهالي جنين على إخلاء المخيم وصمة فى جبين المجتمع الدولى

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب

وصفت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان أن القذف الإسرائيلي على جنين لايتوقف والاحتلال الإسرائيلي يجبر أهالي جنين العزل علي ترك منازلهم وإخلاء مخيم جنين في الضفة الغربية لاستخدامهم دروع بشرية امام المقاومين الفلسطينين ، ‏ومافعله الكيان الصهيونى ‏بمثابة وصمة عار فى جبين سلطات الاحتلال الاسرائيلى والمجتمع الدولي ، مؤكدة أن تمادى سلطات الاحتلال فى مثل هذه الجرائم التى تعتبر جرائم حرب تحتم على المجتمع الدولى احالة مرتكبيها الى المحاكمات العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية وسببه استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الاعمال والجرائم الخطيرة التى تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.

وتساءلت " الجزار " فى بيان لها اصدرته اليوم قائلة : أين المنظمات الحقوقية ؟ وأين المجتمع الدولى ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى من هذه الجرائم ؟ مؤكدة على ضرورة أن يسارع المجتمع الدولى والعالم كله فى اتخاذ جميع الاجراءات لوقف هذه الحرب والاعمال الاجرامية من سلطات الاحتلال الاسرائيلى  ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

ووجهت النائبة سميرة الجزار تحية تقدير واحترام للشعب الفلسطينى الصامد فى وجه سلطات الاحتلال الاسرائيلى بمفرده ورفضه وبكل بسالة وقوة لهذه الجرائم مطالبة من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته الاسراع فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى الشقيق.

وقالت النائبة سميرة الجزار إنه يجب على العالم كله تأييد جميع المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ومواجهة جميع الاعمال الارهابية والاجرامية من سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين ومنع بناء المستوطنات ومحاولات تهويد القدس وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى مثمنة المواقف المصرية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر للأشقاء الفلسطينيين.

وطالبت الجزار بمزيد من المساندة وموقف قوى من الخارجية المصرية يطالب الكيان الصهيونى بوقف القصف فورا وإقرار الكيان الصهيونى بالحقوق   المشروعة والتى اقرتها قرارات الامم المتحدة لانهاء الاحتلال الاسرائيلى الاراضى الفلسطينية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قد افادت بأن «قوات الاحتلال أرغمت مئات السكان من جنين على مغادرة المخيم تحت تهديد قصف منازلهم».

ومن جهته، قال التلفزيون الفلسطيني، إنه «جرى إجلاء المئات من سكان مخيم جنين في الضفة الغربية لأماكن آمنة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي».

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