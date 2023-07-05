الجيش الإسرائيلي يكشف عن هوية الجندي المقتول في جنين| صورة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن صورة وهوية الجندي الذي قتِل خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فأن الجندي الذي قتل جراء إصابته بالرصاص في منطقة جنين، هو دافيد يهودا يتسحاق، من سكان مستوطنة "بيت ايل" شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو مقاتل دائم من وحدة إيجوز يبلغ من العمر 23 عامًا.

وبحسب الصحيفة فقد تلقى دافيد علاجًا ميدانيًا، ونقل بالطيران للعلاج في مستشفى بالعفولة وهناك تم الاعلان عن وفاته جراء الاصابة بالرصاص في صدره.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جميع قوات الاحتلال غادرت مخيم جنين للاجئين ومدينة جنين بالضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى عمليته العسكرية رسميا.

وبحسب الناطق بلسان جيش الاحتلال، فإن جميع أهداف الجيش قد تحققت في جنين ومخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 12 شهيدا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة، خلال العملية العسكرية على جنين التي بدأت فجر الإثنين.